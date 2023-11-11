Камила Валиева: очень рада, что наконец-то начала свой соревновательный сезон

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева прокомментировала прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.

Камила, для которой это был первый старт в сезоне, уверенно выступила и захватила лидерство.

«Публика невероятная, приятная, я очень благодарна за поддержку. Очень рада, что наконец-то начала свой соревновательный сезон.

Подготовка к этапу шла как обычно, в целом все сложности остались позади, поэтому спокойно старалась восстановиться настолько, насколько это возможно.

Мне предлагали поехать в Красноярск, просто чисто физически я не была готова, соревнования были на две недели раньше. Чтобы показать хоть какой-то целостный результат, нужно было чуть больше готовиться, поэтому просто сказала, что Казань и Москва.

По соревнованиям, конечно, соскучилась. Первый этап Гран-при в Казани — это очень-очень приятно. Столько поддержки и криков с трибуны, аплодисментов очень не хватало. Спасибо большое зрителям!

Взаимодействие с судьями в короткой программе? Это не страшно, как бы странно это ни звучало. Мне кажется, это даже интереснее в какой-то степени. Конечно, идея пришла тренерам Этери Георгиевне и Даниилу Марковичу. Спасибо им большое.

Планы на сезон? Так же. Как можно больше нарабатывать прыжки, чтоб больше было хороших прокатов чистых. Тройной аксель пока что не восстанавливала», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.