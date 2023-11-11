Камила Валиева: этот шум с трибун — то, ради чего стоит кататься

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева поблагодарила публику в Казани после проката короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России.

Камила, для которой это был первый старт в сезоне, уверенно выступила и захватила лидерство.

«Когда выходишь, настолько приятно, что все кричат, поддерживают, поймала себя на мысли, что расслабилась от этого, а этого делать нельзя перед прокатами. Но этот шум с трибун — это то, ради чего стоит кататься.

Мы с тренерским штабом рады наконец собрать короткую программу, есть недочёты, но они всегда есть. Рада, что собралась, прокатала, получила удовольствие, надеюсь, судьи и болельщики тоже.

Чем оригинальнее начальная поза, тем лучше. Была идея начать спиной к судьям произвольную программу, а вот теперь от бортика начинаю — мне так даже нравится. Вспоминала ли, как споткнулась около бортика на контрольных прокатах? Да, этот момент контролировался. Хотя Глейхенгауз даже предлагал сделать такую концовку, но Тутберидзе отговорила», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

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