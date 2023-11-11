В ФФККР попросили не задавать Валиевой вопросы о слушаниях в CAS на Гран-при в Казани

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани попросила не задавать Камиле Валиевой в микст-зоне вопросы, касающиеся слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В итоге Камиле пришлось отказаться отвечать только на один вопрос СМИ.

«Чувствовалось ли психологическое давление? Давайте следующий вопрос», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, накануне, 10 ноября, в CAS завершились слушания по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. Решение суд обещал объявить к концу января 2024 года. В CAS решалась не только судьба самой фигуристки, но то, как в итоге будут распределены медали командного турнира Олимпийских игр – 2022. О положительном результате допинг-теста фигуристки, сданного за полтора месяца за Игр, стало известно после того, как она помогла сборной России выиграть соревнования.