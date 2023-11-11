Софья Муравьёва: слышала ли выкрики «мало баллов»? Не знаю, я всем довольна

Софья Муравьёва прокомментировала прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристка заняла второе место, отстав от лидирующей Камилы Валиевой на четыре балла.

«Оценивать катание не мне, кажется, судьям (улыбается). Мне ещё посмотреть надо, ещё не смотрела прокат. Получила ли удовлетворение? Я ещё катаю. Как настроение? Хорошо, спасибо (улыбается). Как у вас?

Почему не могу долго отойти от проката? Не знаю, мне кажется, я просто отвыкла от соревнований. Первый старт в сезоне. Сейчас привыкну.

Как публика в Казани? Очень хорошо поддерживали, я не ожидала.

Дают ли шоу всплеск, похожий на соревнования? Дают, но это совершенно другое. Там, если ты где-то на втором плане упадёшь, никто не заметит, а тут катаешься и нужно выложиться на 100 процентов.

Почему не прыгала тройной аксель? Он накатывается, он есть, но есть сложности с вкатыванием его в программе. Для выступлений это самое главное. Если ты можешь его делать отдельно, не факт, что ты можешь делать его в программе. Мы сейчас ещё накатываем его.

Спокойнее ли выступать в сезоне, когда не соревнуются Щербакова и Трусова? А мне какая разница? Кто-то есть, кого-то нет, я это я, мне надо выступать. Мне показывать не как Аня Щербакова, Саша Трусова катаются, мне надо себя показать, как я умею кататься. Поэтому мне без разницы.

Чувствую ли конкуренцию? Мне важно хорошо и чисто откатать.

Слышала ли выкрики «Мало баллов», как отреагировала? Я в какой-то момент подумала, что, наоборот, много. Не знаю, я всем довольна, у меня никаких претензий ни к кому нет, всем благодарна.

Планирую ли завтра тройной аксель? Завтра увидите. Будем повторять за Александрой Трусовой, она всегда так отвечала (улыбается)», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.