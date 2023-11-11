Успешный прокат короткой программы Евгения Семененко на этапе Гран-при России в Казани

Действующий чемпион России Евгений Семененко выиграл короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Семененко уверенно исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель во второй половине программы. При приземлении с четверного сальхова Евгений коснулся рукой льда. За своё выступление Семененко получил от судей 98,54 балла, всего на один балл опередив ставшего вторым Владислава Дикиджи.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап

Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко – 98,54.

2. Владислав Дикиджи — 97,35.

3. Макар Игнатов — 92,46.

4. Глеб Лутфуллин – 86,44.

5. Фёдор Зонов – 85,85.

6. Андрей Мухортов – 75,22.