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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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Успешный прокат короткой программы Евгения Семененко на этапе Гран-при России в Казани

Успешный прокат короткой программы Евгения Семененко на этапе Гран-при России в Казани
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Действующий чемпион России Евгений Семененко выиграл короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Семененко уверенно исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель во второй половине программы. При приземлении с четверного сальхова Евгений коснулся рукой льда. За своё выступление Семененко получил от судей 98,54 балла, всего на один балл опередив ставшего вторым Владислава Дикиджи.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап
Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко – 98,54.
2. Владислав Дикиджи — 97,35.
3. Макар Игнатов — 92,46.
4. Глеб Лутфуллин – 86,44.
5. Фёдор Зонов – 85,85.
6. Андрей Мухортов – 75,22.

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