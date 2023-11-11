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Яркое выступление Камилы Валиевой в короткой программе на Гран-при России в Казани

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева выиграла короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Валиева справилась со всеми заявленными элементами: двойным акселем, тройным флипом и каскадом тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 81,09.

2. Софья Муравьёва — 77,02.

3. Алина Горбачёва — 73,29.

4. Дарья Садкова — 73,15.

5. Мария Талалайкина — 67,59.

6. Арина Кшецкая — 64,72.

Напомним, накануне в Спортивном арбитражном суде завершились слушания по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил.