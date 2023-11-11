Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Казани

В Казани, где проходят соревнования четвёртого этапа Гран-при России по фигурному катанию, завершилось выступление спортивных пар в короткой программе. Лучший результат показали чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие за свой прокат 78,61 балла. Вторыми стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с результатом 73,66 балла. На третьей позиции располагаются Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (72,74).
Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 78,61.
2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 73,66.
3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 72,74
4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 69,27.
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов – 69,03.
6. Таисия Собинина/Денис Ходыкин – 63,07
7. Карина Акопова/Никита Рахманин – 61,97
8. Майя Шегай/Игорь Шамшуров – 60,73.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.