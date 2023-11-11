«Хороший составчик». Чикмарёва и Янченков — о конкуренции на Гран-при России в Казани

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

Чикмарёва и Янченков заняли второе место, уступив только чемпионам мира – 2021 Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Янченков: Эмоции потрясающие, рады выступить первый раз в сезоне. Очень приятная публика в Казани, очень хороший лёд — всё нравится!

Чикмарёва: Волновались не больше чем обычно, был адреналин, волнение слегка присутствовало, но не сильно.

Сильно выросла? Есть такое. К новому росту приспособиться не сложно.

Янченков: Мы занимаемся каждый день, нет такого, что вчера она была одна, на следующий день пришла другой — сильной разницы нет. Она потихоньку растёт, резких скачков нет. Я вот не замечаю, как она растёт.

Конкуренция? Хороший составчик. Мне нравится, есть конкуренция.

Чикмарёва: Главное — просто делать свою работу и не смотреть на конкурентов.

Янченков: Мы делаем свою работу, стараемся кататься чисто, с эмоциями, радовать зрителей, а результат сам придёт. Конечно, мы смотрим, кто с нами соревнуется, но мы настраиваемся на чистый и хороший прокат.

Чикмарёва: Программа у нас с прошлого сезона, ничего нового, кроме костюмов.

Янченков: Это задумка нашего постановщика Сергея Плишкина — всё его рук дело.

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