Осокина и Грицаенко: очень нравится в Казани выступать, здесь особая атмосфера

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко прокомментировали своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани. Осокина и Грицаенко занимают третье место.

Осокина: Как оценим прокат короткой программы? Недоработали немножко в элементах, в таких как дорожка: на первом блоке я пошатнулась, из-за этого его не было, во вращении параллельность.

Грицаенко: Сейчас посмотрели подкрут, там не взяли разножку, будем решать уже в произвольной программе. Подкрут, по личным ощущениям, думал, на четвёртый уровень будет железобетонно, но оказалось, нет. Распечатки выйдут, посмотрим.

На предыдущем этапе мы больше аккуратничали, а здесь уже посвободнее было. Лиза говорит, что наоборот.

Осокина: Не знаю, мне кажется, что здесь мы катались аккуратно, на заходах это отражалось. Раскрепощали ли домашние трибуны? Поддержка всегда чувствуется, очень нравится тут выступать, здесь особая атмосфера, знакомые. Много ли собралось друзей и близких? Не знаю (улыбается).

Костюм-трансформер доведён до автоматизма? Как нам такая сложность? На программе это никак не отражается? Только когда я еду на поддержку, думаю, что нужно расстегнуть костюм. Изначально были сложности с тем, чтобы разобраться, как это всё расстёгивается, и мы много раз делали поддержку, чтобы понять, в какой момент это делать. Сейчас всё налажено.

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