«Пришлось уделить внимание ляпам». Галлямов — об исправлении ошибок этапа Гран-при в Омске

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

Напомним, на этапе Гран-при России в Омске пара показала не лучший прокат, так как партнёр сделал «бабочку» на параллельном прыжке. В Казани Анастасия и Александр избежали грубых ошибок и захватили лидерство.

«Да, это действительно была какая-то нелепая ситуация, но со всеми бывает. Но после тех соревнований пришлось уделить внимание таким ляпам, чтобы сегодня всё прошло как надо, и сегодня мы, к счастью, довольны нашим прокатом», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Для меня, наверное, немного сложнее настраиваться здесь, в Казани, потому что я здесь уже где-то пять или шесть раз выступаю и чувствую себя прямо как дома. Это немного расслабляет, даёт эффект домашних соревнований. Я даже заставляла себя немного нервничать.

Удалось ли к этапу в Казани почувствовать другой стиль в короткой программе? Можно сказать, что мы вытянули нашего постановщика Ксению Михееву на один день с гастролей, и поэтому нам удалось немного поработать с ней, отточить те моменты, которые нас не устраивали и ей не нравились. Мне кажется, нам удалось почистить чуть-чуть именно хореографию, и она стала более чёткой, без лишнего мусора», — сказала Мишина.

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