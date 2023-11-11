«Делаю контент для нашей с Настей пары». Александр Галлямов — об активации в соцсетях

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал, почему стал активно вести свои страницы в социальных сетях и общаться с болельщиками.

«Делаю контент для нашей с Настей пары, чтобы вы видели, какая у нас жизнь, чем живём, чтобы поделиться таким небольшим эксклюзивом.

Пост о нахождении потерянных часов? Ещё на разобрались, не нашли, кто потерял часы. Я решил пока взять их себе, в сумку положил… Это не то, что вы подумали! (смеётся). Я просто положил в сумку, потому что знаю, что бывает в спорте — любой может прикарманить. Но я всё-таки написал, и так понятно, что, если нет часов, то они у меня. Думаю, если кто-то из одиночников-юношей их узнает, то пусть напишет мне. А там уже договоримся о доставке, если из другого города человек. За его счёт, да. Как бы была ситуация на финале Гран-при: Рома Пешков забыл наушники, пришлось помочь.

Подготовка рэп-альбома? На самом деле я удивлён, что об этом стало известно, хотя об этом знало два человека. Но раз так, то можно об этом говорить. В любом случае планы уже больше, чем написано в новостях», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.