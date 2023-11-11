Тренер Мишина — о «Клоуне» Семененко: программа доходит до образа, который был задуман

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала выступление своего ученика Евгения Семененко, а также занимающегося в группе Алексея Мишина Глеба Лутфуллина в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

Семененко с программой «Клоун» стал лучшим, на один балл опередив Владислава Дикиджи, показавшего безупречный прокат. Лутфуллин в борьбе за третье место уступил Макару Игнатову.

«Результат у Жени хороший, но всегда можно что-то улучшать. Программа доходит до того образа, который был задуман. Можно больше баллов получать, при сальхове была помарка. Но в целом хороший задел по короткой программе, чтобы с этой позиции идти на первое место.

У Лутфуллина были помарки на тройном акселе. Владислав Дикиджи очень хорошо катался с сильным набором. Макар Игнатов с помаркой выступил, но показал хорошее катание. Достаточно серьёзная конкуренция, надо показывать свой максимум», – приводит слова Мишиной Metaratings.

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