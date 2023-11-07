«Вспомнил «Бандитский Петербург» — нахлынула ностальгия». Интервью с Евгением Семененко

«Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин…» – эти строчки на шоу Евгения Плющенко хотелось петь хором всем 12-тысячным залом. «Бандитский Петербург» венчал программу ко дню рождения легенды, а в самом номере-сюрпризе легендарному фигуристу помогал молодой коллега – Евгений Семененко. Номер начали готовить накануне шоу, на тренировке. Корнелюк в стенах «Юбилейного» последний раз звучал достаточно давно.

В этот же день, 31 октября, мы побеседовали с Женей, так что удалось обсудить не только сюрприз, но и начало сезона, и новые эксперименты с шоу, и основные моменты соревновательных программ – того же «Клоуна» от Никиты Михайлова положительно оценили как эксперты, так и болельщики.

Хотя если проводить аналогию с артистами цирка, Женя скорее не клоун, а канатоходец. Ему уже третий год приходится перманентно балансировать между профессиональным спортом и учёбой на врача, и у него чудодейственным образом это получается.

«У нас зимний вид спорта, мы не мёрзнем»

– Ещё до начала сезона ты привлёк внимание публики необычным шоу-номером. Перевоплотиться в Фавна предложил Алексей Николаевич?

– Да, композицию предложил Алексей Николаевич. Мы посмотрели балетную постановку. Решили попробовать. Мне и тренерам нравится, и ценители искусства оценили достойно, это необычная постановка. Завтра на шоу «Русские сезоны» тоже буду катать этот номер.

– Сложно ли было осваивать хореографию?

– Хореография специфическая. Но я люблю, когда есть образ, на который опираешься и презентуешь программу в своём варианте перед зрителем, фавн – это мифический герой. В постановке также присутствует белый шарф, который, по либретто, Фавну подарила главная нимфа. Атрибут украшает программу и дополняет образ, вторую половину номера я с ним активно взаимодействую.

Евгений Семененко в показательном номере «Послеполуденный отдых Фавна» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Каково исполнять прыжки с шарфом в руках?

– Я прыгаю двойной риттбергер во второй половине программы, так что нормально.

– Так и задумано, что двойной, а не тройной?

– Да, чтобы я вместе с шарфиком не улетел куда-то (улыбается).

– Кто выступил постановщиком этого номера?

– Программу ставил Илья Авербух, потом она дорабатывалась и с другими специалистами. Алексей Николаевич приглашал не только специалистов из фигурнокатательной сферы, но и из балета. Каждый внёс свой вклад. С Елизаветой Навиславской также всегда практикуем работу, сегодня на тренировке снова прорабатывали этот номер.

– Почти минуту программы ты лежишь на льду. Холод не мешает сосредотачиваться на номере? Замерзают ли фигуристы или это уже привычка?

– Это показательный номер, всё продумано. У нас зимний вид спорта, мы не мёрзнем.

– К грядущему шоу вы готовите номер-сюрприз вместе с Евгением Плющенко. Можешь намекнуть, что это будет? На тренировке играла знакомая всем музыка.

– Сегодня впервые вспомнил на льду «Бандитский Петербург – Город, которого нет», нахлынула ностальгия. С этой программой я маленьким пришёл в группу Алексея Николаевича, спустя несколько лет именно с этой программой я вышел в большой спорт, с ней были мои первые выступления на важных международных стартах – на чемпионате мира, с ней была победа в командном чемпионате мира. Воспоминания только положительные. Идея для номера есть, как реализуется, узнаем завтра (улыбается).

Евгений Семененко и Евгений Плющенко в совместном номере на шоу «Союз чемпионов. Русские сезоны» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«Клоуна» могло и не быть. Мы уже поставили с Никитой Михайловым короткую программу»

– Перейдём к соревновательным программам. Обязательно ли для тебя кататься под ту музыку, которую ты любишь? Или же чаще приходится подстраиваться и привыкать к той, которую предложили тренеры?

– Считаю, что точно должен быть компромисс – чтобы музыка нравилась и спортсмену, и тренерскому штабу. Если выбор не устраивает либо тренера, либо спортсмена, всё равно в дальнейшем будет значительно сложнее работать. Если душа не лежит, через силу что-то делать – это тоже не вариант. В течение всей работы с Алексей Николаевичем и Татьяной Николаевной мы всегда старались найти такой вариант, чтобы нравилось и мне, и тренерам, и у нас неплохо получалось. Когда-то я предлагаю, и они соглашаются, когда-то они предлагают, и соглашаюсь я. Всегда присутствуют интересные находки, мне очень нравится наша работа в тандеме.

– Ради «Клоуна» ты отказался от другой короткой программы, которую уже поставили. Почему это произошло?

– Да, «Клоуна» могло и не быть. Мы уже поставили с Никитой Михайловым короткую программу. А потом случилось следующее: Алексей Николаевич пришёл на тренировку, посмотрел программу. Мы с Никитой Михайловым подъезжаем вместе к нему, слушаем его мнение. Алексей Николаевич говорит: «Есть три момента. Первый – вместо первого прыжка должен быть риттбергер». Я говорю: «Да, хорошо, будем работать». Он продолжает: «Второй момент – Никита, движения такие интересные, молодец, держишь планку», мне говорит: «А ты молодец, хорошо едешь, мне понравилось», дальше: «Третий момент – меняем музыку» (смеётся).

– Намекнёшь, что была за музыка? «Золотой фонд» или что-то современное?

– Опустим этот момент.

– В этом сезоне ты рассказал о новых постановках непосредственно перед контрольными прокатами. Хотелось сохранить интригу, чтобы получить вау-эффект?

– Я стараюсь всегда оставлять какие-то намёки для болельщиков, которые следят за мной, ищут какой-то скрытый посыл в определённых вещах. Они подарили мне на день рождения прогулку на яхте, я выкладывал оттуда фотографии, и на одной из них я сижу с бокалом – это был намёк на мем с Леонардо Ди Каприо. Ещё на одной фотографии поза была похожа на фото Ди Каприо из фильма «Волк с Уолл-стрит». Кто-то догадывался, что может быть в произвольной, но не до конца.

Ещё я выкладывал снимки с фотосессии с подписью «Сегодня вечером он просто человек». Если посмотреть перевод песни «Le Clown», можно найти там эту строчку. Я знал, что никто на момент публикации не сможет это понять, но когда уже все увидели мою короткую программу, то вернулись и поняли, что это на самом деле была отсылка. Болельщики, которые внимательно следят, находят такие детали.

Семененко и Ди Каприо Фото: из личного архива/кадр из фильма «Великий Гэтсби»

– Произвольная стала смотреться гораздо ярче после смены костюма под стать Ди Каприо, на прокатах от программы было совсем другое впечатление. Алексей Николаевич предложил его поменять?

– Все высказывали мнение, что программа не играет так, как играет на тренировках. Поняли, что можно что-то сделать с костюмом, потому что не так мы представляли произвольную на выступлениях, как она прозвучала на контрольных прокатах. Да, тогда риттбергер не получился, но в постановке сильных изменений не было, все движения, поставленные Бенуа Ришо, я сделал. Решили с Алексеем Николаевичем, что надо менять костюм, и, как показала Уфа, решение было правильным.

– Быстро ли нашли идею и сделали новый костюм?

– При желании можно сделать и за один день (улыбается).

– С накладкой на плече, похожей на доспехи, удобно кататься?

– Нормально.

– Долго ли шла постановка с Бенуа Ришо?

– Около трёх-четырёх дней шла работа. Бенуа и сейчас отслеживает все прокаты программы. Они созваниваются с Алексеем Николаевичем, обсуждают, если надо, вносят коррективы.

Роман Савосин, Евгений Семененко, Андрей Мозалёв на церемонии награждения на этапе Гран-при России в Уфе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Если были бы сейчас международные старты, и я в них участвовал, мне было бы намного сложнее с учёбой»

– Сильно устаёшь от такого забитого графика?

– Это нормальная практика. К такому образу жизни я привык. Если по поводу завтрашнего шоу, в Петербурге выступления не вносят особых изменений в график, они вечером, поэтому можно и на тренировку, и на пары успеть.

– В целом какие ощущения от нового сезона? Пошёл второй год на внутренних стартах для наших спортсменов.

– Первый старт прошёл удачно, я рад, что смог исполнить свой новый технический набор. Что касается ситуации, конечно, каждый спортсмен стремится выступать на международных стартах. Но и хочу сказать, что в любой ситуации есть не только минусы, но и свои плюсы. Будем оптимистами.

– Какие в этом есть плюсы?

– В отношении меня отвечу так, если были бы сейчас международные старты и я в них участвовал, мне было бы намного сложнее с учёбой, длительные отъезды, пропуски занятий первые годы учёбы – это академический отпуск, скорее всего. Сейчас всё проходит по-рабочему, и учусь, и катаюсь вроде бы неплохо. Моя работа – совершенствоваться, а там уже как будет.

Александра Трусова и Евгений Семененко в «Русалочке» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Не могу не спросить про «Русалочку»: как удалось поместить в своё плотное расписание такое количество новогодних шоу? В прошлом сезоне ситуация была другая.

– Все мои выступления согласовываются и строятся так, чтобы не было значимого ущерба ни в тренировках, ни в учёбе. С Алексеем Николаевичем всегда смотрим график, когда я смогу выступить, а когда нет. В первой половине сезона с шоу сложно, потому что и активные тренировки, и соревнования присутствуют, и учёба активно идёт, сейчас пришлось отказаться от участия в некоторых шоу. Если я заявлен на участие в новогодних шоу «Русалочка» то, значит, график мне позволяет выступить. В этот период не будет ни соревнований, ни учёбы, там должен был стоять мой отдых, но выступить на шоу мне в удовольствие и радость, да и ещё и в одной из главных ролей.