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Татьяна Тарасова: мы не знаем, чего Валиевой стоит обладать такой силой

Татьяна Тарасова: мы не знаем, чего Валиевой стоит обладать такой силой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

Валиева вышла на лёд на следующий день после окончания слушаний её допингового дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Камила уверенно выполнила все заявленные элементы, получила от судей лучшие оценки дня (81,09 балла) и захватила лидерство перед произвольной программой.

«Она в хорошей спортивной форме — удачно откатала свою новую программу, сделала каждый элемент. Повлияли ли на её выступление слушания в CAS? Зрительно этого не было заметно, и это тоже очень важно — она сильная девочка. Но мы не знаем, чего ей стоит обладать такой силой», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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