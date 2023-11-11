Шикарный прокат Валиевой заставил соперниц изменить тактику. Но они всё равно проиграли

Неподдельные страсти кипели у девушек в короткой программе на Гран-при России в Казани! Четвёртый этап серии стал первым стартом для Камилы Валиевой в этом сезоне, и, несмотря ни на что, она с ходу захватила на нём текущее лидерство. А ведь накануне она участвовала в слушаниях по своему допинг-делу в спортивном арбитражном суде (CAS), где давала показания посредством видеосвязи. Однако никакое давление не сбило настрой воспитанницы Тутберидзе, а лишь раззадорило перед турниром. В короткой программе она показала себя истинным профи и без всяких ультра-си заслуженно пробила отметку в 80 баллов.

Другие участницы остались позади олимпийской чемпионки и теперь вынуждены полагаться на блестящие прокаты в произвольной. Даже Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», которая славится великолепным артистизмом, оказалась бессильна перед напором Камилы. Сгладить весомую разницу между ними могло разве что идеальное приземление тройного акселя Соней. Но девушка на него не пошла и заняла текущее второе место.

Ещё одна ученица Тутберидзе Дарья Садкова дышит в самую спину идущей на третьей позиции Алине Горбачёвой. Того и гляди заявит права на медаль, хотя только вышла во взрослые!

Талалайкина восстала из пепла

В первой разминке никто изначально не планировал пробовать тройной аксель, но и со стандартным набором прыжков фигуристкам удалось захватить внимание зрителей. Особенно интригующим получилось выступление питерской одиночницы Марии Талалайкиной из группы Евгения Рукавицына. Девушка в этом году приняла очень важное решение вновь кататься за Россию, хотя до этого пыталась перезапустить карьеру под флагом Италии, куда в том числе переезжала тренироваться.

Возвращение на родной лёд пока не приносит Маше ощутимых успехов, но она искренне наслаждается возможностью заниматься любимым делом. Впрочем, прогресс по ходу сезона у неё определённо наметился. По крайней мере, в короткой программе. Если на этапе в Уфе спортсменка прыгала первым элементом каскад три-два, грубо ошиблась на двойном акселе и с трудом преодолела отметку в 57 баллов, то в Казани уже показала прекрасный чистый прокат с каскадом тройной лутц — тройной тулуп.

Мария Талалайкина Фото: Егор Алеев/ТАСС

Праздновать удачное выступление Маша стала сразу после последнего прыжка — тройного флипа, а после финальных нот музыки её очаровательная улыбка растянулась на пол-лица: настолько она была счастлива от проделанной работы! Евгений Рукавицын выражал радость за подопечную более сдержанно, но весёлые огоньки так и сияли в его глазах.

Судейские оценки подняли уровень счастья Маши ещё выше: 67,59 балла. Она улучшила свой результат по сравнению с этапом в Уфе более чем на 10 баллов!

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Камила Валиева улетела в космос без тройного акселя

Всем фавориткам турнира в Казани выпало представлять короткие программы во второй разминке. Причём выходили на лёд они друг за другом: Камила Валиева, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Дарья Садкова — болельщикам некогда было расслабиться от накала страстей.

К тому же две первые участницы в этой группе тоже заставили понервничать. Ангелина Козырева из Рязани допустила очень обидную «бабочку» на тройном лутце, который шёл в каскаде с двойным тулупом. Из-за этого вместо каскада три-два вышел совсем дешёвый один-два. Казанская одиночница Рената Губашева в домашних стенах справилась со всеми элементами, но публика, естественно, за неё изрядно волновалась и находилась в напряжении.

Появление на льду Камилы Валиевой сопровождалось невероятным ликованием зрителей. На малой родине её очень ждали и обеспечили грандиозную поддержку. Скандировать имя воспитанницы Тутберидзе трибуны начали ещё во время шестиминутки. Флюиды народной любви пришлись для олимпийской чемпионки как нельзя кстати, ведь накануне в спортивном арбитражном суде (CAS) состоялись дополнительные слушания по её допинг-делу.

Удивительно, что она в принципе вышла на старт после пережитого давления: кто-то другой в подобной ситуации просто отказался бы. Но Камила доказала, как сильно любит фигурное катание и что её ничем не сломить.

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Тройной аксель в короткой Камила не заявляла и в качестве сюрприза преподносить его тоже не стала. Ограничилась двойным, но воздушным и зрелищным. Головокружительный тройной флип с отменным выездом был выше всяких похвал. А каскад из тройного лутца — тройного тулупа во второй половине сделала по завету Татьяны Тарасовой — «как дети в школу!» Феноменальные вращения и спирали, шикарная растяжка, причудливая дорожка шагов четвёртого уровня сложности — фигуристка каталась на космическом уровне.

По части презентации и художественного наполнения программы Камила была безупречна. Она передала всю глубину и эмоциональность композиции I See Red, а её красное платье восхитительным пламенем обрамляло женственную фигуру. Кокетливое начало возле бортика вместо середины арены и концовка возле столика судей создали ощущение мини-спектакля. Камила — прирождённая актриса!

Камила Валиева Фото: Егор Алеев/ТАСС

Этери Тутберидзе встречала ученицу после проката улыбкой и даже похвалила, что для строгого тренера — редкость. Но хвалить Камилу действительно было за что: выступила по-королевски.

Судьи симпатии Камиле выразили через оценки: 81,09 балла за короткую программу, из которых 42,85 — за технику!

Муравьёва и Горбачёва отказались рисковать после Валиевой

Мощный и безукоризненный прокат Камилы Валиевой заставил соперниц пересмотреть планы на исполнение тройного акселя. Желание Алины Горбачёвой и Софьи Муравьёвой продемонстрировать элемент повышенной сложности явно резко пошатнулось, когда они поняли, что любой сбой запросто может отбросить их от Камилы на добрый десяток баллов. Поэтому обе положились на стабильность и заменили триксель на дупель.

Отказ Алины Горбачёвой от тройного акселя на самом деле не удивил. Ранее на соревнованиях она его не исполняла, все попытки происходили на тренировках. Когда-нибудь она наверняка устроит его премьеру перед судьями и зрителями, но на другом турнире. В том, что она и правда готовилась скрутить три с половиной в Казани, нет никаких сомнений. На это намекнуло её несколько шаткое приземление с двойного акселя. Один из судей это тоже заметил и поставил минус один за качество исполнения элемента. Всё-таки если Алина напрыгивала три с половиной, то резкое возвращение к меньшему числу оборотов тоже является риском.

Алина Горбачёва Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К счастью, больше помарок Алина не допустила. Постаралась на славу и набрала 73,29 балла.

Софья Муравьёва — трикселистка опытная, но и она не отважилась рисковать в противостоянии с Валиевой. Надеялась как можно ближе подобраться к безоговорочному лидеру, и её вдохновенное катание на разрыв аорты вызвало овации зрителей. Единственное, в чём Соня проиграла Камиле по технике — это одно из вращений, которое сделала на третий, а не на четвёртый уровень сложности. Цена вопроса — каких-то 0,6 балла, но отставание от текущего лидера всё равно получилось больше — четыре балла.

Когда на турнирном табло высветились Сонины 77,02 балла, болельщики громко возмутились. С трибун неслось недовольное: «Мало!»

Софья Муравьёва Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пока не утихало негодование зрителей, 15-летняя Дарья Садкова уже готовилась закрывать короткую девушек. Непредвиденная акция протеста фанатов не омрачила её дебют во взрослом разряде. Юная одиночница сделала максимум, чтобы угнаться за более опытными коллегами, избежала ошибок и прошлась акробатическим колесом по скользкому льду. В итоге Алину Горбачёву почти догнала: результат 73,15 балла сохраняет у Даши надежду попасть в призы после борьбы в произвольной.

Этери Тутберидзе уж точно не против, чтобы в призах оказались сразу две её фигуристки. На данный же момент к золоту Гран-при в Казани ближе всех Камила Валиева, к серебру — Софья Муравьёва, а к бронзе — Алина Горбачёва.