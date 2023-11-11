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Яна Рудковская высказалась о прокате Софьи Муравьёвой на этапе Гран-при в Казани

Яна Рудковская высказалась о прокате Софьи Муравьёвой на этапе Гран-при в Казани
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Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская высказалась о короткой программе Софьи Муравьёвой на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

Муравьёва с результатом 77,02 балла стала второй, уступив Камиле Валиевой (81,09 балла). Некоторые зрители встретили оценки Софьи криками «Мало!»

«Мне очень понравился прокат Софьи. Я разрывалась между сыном Сашей и Софьей, они в одно время выступали. Саша был на «Битве школ», я смотрела с двух телефонов.

Мне очень понравилось выступление Муравьёвой, очень эмоциональная программа. Была потрясающая дорожка, лёгкие прыжки. Не пошла на аксель – наверное, были на то причины, хотя она делает его на тренировках и прокатах. Хочу пожелать, чтобы завтра у неё всё получилось, потому что она действительно сильная и красиво катается. Мы за неё болеем и переживаем!

Она очень любит свою публику, у неё большой фан-клуб. Софья видела растяжку со своим именем, было приятно. Любит своих болельщиков, всегда остаётся на фан-встречах. Софья очень добрый человек с большим сердцем. У неё большой потенциал, сезон она чуть поздно начала, но я болею за неё. Все спонсоры, которые работают с ней, также поддерживают. Пока Вероника Жилина травмирована, она остаётся нашей главной надеждой.

Судейство? Я не смотрела другие прокаты, кроме Муравьёвой, ничего больше не смотрела, поэтому не могу сказать», – приводит слова Рудковской Metaratings.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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