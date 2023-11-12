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Гран-при России. Мужчины. Произвольная программа
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Валиева и ещё три фигуристки заявили ультра-си в произвольную программу Гран-при в Казани

Валиева и ещё три фигуристки заявили ультра-си в произвольную программу Гран-при в Казани
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Сразу четыре фигуристки планируют исполнить элементы ультра-си в произвольной программе на этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

Камила Валиева и Дарья Садкова планируют прыгнуть четверной тулуп. Софья Муравьёва заявила каскад тройной аксель – двойной тулуп. Алина Горбачёва пойдёт на два четверных сальхова — сольно и в комбинации с двойным акселем.

Напомним, после короткой программы лидирует Камила Валиева, получившая от судей 81,09 балла. Второе место занимает Софья Муравьёва, чей прокат был оценен в 77,02 балла. На третьей позиции располагается Алина Горбачёва (73,29), на четвёртой – Дарья Садкова (73,15). Ни одна из фигуристок не стала исполнять тройной аксель в короткой программе.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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