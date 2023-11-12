Алёна Косторная опубликовала видео, на котором исполняет тройной аксель

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях видео, на котором исполняет тройной аксель на полу.

«Новое? Нет, я просто стираю его «Лаской». P.S. Видео новое, прыжок старый», — подписала видео Косторная.

Напомним, до сезона-2020/2021 Косторная занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.

В данный момент она выступает в паре с супругом Георгием Куницей на внутрироссийских соревнованиях.