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Гран-при России. Спортивные пары. Произвольная программа
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Гран-при России, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Гран-при России, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 12 ноября, продолжатся соревнования женщин в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России – 2023/2024 в Казани. Фигуристки представят произвольные программы. После короткой программы лидирует олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы Камила Валиева. На втором месте идёт ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. На третьем — чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва. Старт соревнований намечен на 15:00 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Женщины. Произвольная программа
12 ноября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

В общем зачёте Гран-при России после трёх этапов лидирует Аделия Петросян, которая выиграла этапы в Уфе и Омске. На втором месте победительница этапа в Красноярске Анна Фролова, на третьей строчке Мария Агаева.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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