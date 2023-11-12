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Гран-при России. Спортивные пары. Произвольная программа
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17:00 Мск
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Гран-при России, пары: во сколько произвольная программа, где смотреть

Гран-при России, пары: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 12 ноября, продолжится турнир спортивных пар в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России – 2023/2024 в Казани. Дуэты представят произвольные программы. По итогам короткой программы лидируют чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы 2022 года в командном первенстве Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место занимают Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, на третьем дуэт Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко. Старт прокатов намечен на 17:00 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
12 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

Напомним, соревнования спортивных пар проходят на четырёх этапах Гран-при из шести (Омск, Красноярск, Казань, Москва). В Омске победу одержали Мишина и Галлямов, в Красноярске первенствовали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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