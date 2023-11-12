Гран-при России, пары: во сколько произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 12 ноября, продолжится турнир спортивных пар в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России – 2023/2024 в Казани. Дуэты представят произвольные программы. По итогам короткой программы лидируют чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы 2022 года в командном первенстве Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место занимают Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, на третьем дуэт Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко. Старт прокатов намечен на 17:00 мск.

Напомним, соревнования спортивных пар проходят на четырёх этапах Гран-при из шести (Омск, Красноярск, Казань, Москва). В Омске победу одержали Мишина и Галлямов, в Красноярске первенствовали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.