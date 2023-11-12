Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Даже не знаю, что сказать». Коляда — о провальном прокате Семененко на этапе ГП в Казани

«Даже не знаю, что сказать». Коляда — о провальном прокате Семененко на этапе ГП в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда отреагировал на неудачный прокат произвольной программы действующим чемпионом России Евгением Семененко на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани. Из-за большого количества ошибок в ПП Семененко упустил победу на этапе.

«Не знаю даже, что сказать, потому что я переживаю за каждого спортсмена группы Алексея Николаевича Мишина, да и вообще за каждого спортсмена на Гран-при. Очень сложно, конечно, бороться, когда такой заявленный контент, а чисто был выполнен только один четверной сальхов», — сказал Коляда в эфире «Первого канала».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Валиева бьётся за первую победу после суда! Она заявила квад на Гран-при в Казани. LIVE
Live
Валиева бьётся за первую победу после суда! Она заявила квад на Гран-при в Казани. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android