«Даже не знаю, что сказать». Коляда — о провальном прокате Семененко на этапе ГП в Казани

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда отреагировал на неудачный прокат произвольной программы действующим чемпионом России Евгением Семененко на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани. Из-за большого количества ошибок в ПП Семененко упустил победу на этапе.

«Не знаю даже, что сказать, потому что я переживаю за каждого спортсмена группы Алексея Николаевича Мишина, да и вообще за каждого спортсмена на Гран-при. Очень сложно, конечно, бороться, когда такой заявленный контент, а чисто был выполнен только один четверной сальхов», — сказал Коляда в эфире «Первого канала».

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