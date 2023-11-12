Семененко: кажется, на мировой арене отношение к дорожкам и вращениям лояльнее, чем у нас

Действующий чемпион России ученик Алексея Мишина Евгений Семененко оценил завоевание серебра на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.

«Я считаю, это хороший результат — первое и второе места на этапах. По поводу нынешнего проката — бывает. Конечно, есть негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым местом. На двух этапах прокаты были рабочие, неплохие. Сегодня, может, чуть расстроились, но дальше будем работать.

Мы поменяли технические моменты в дорожке, блоки были изменены, потому что всё-таки их нужно делать очень качественно. Мне кажется, на международной арене более лояльное отношение к дорожкам и вращениям. А у нас ко второй оценке более лояльное. Мы приняли решение, что блоки всё-таки нужно изменить, поставить так, чтоб они были мне более удобны и чтобы зрителю было видно, что я делаю это без особых трудностей.

Что лучше, плохой прокат и высокое место или хороший прокат и низкое место? Конечно, я выберу более плохой прокат и более высокое место.

Сложно ли было настраиваться после оценок Дикиджи? Мне важен мой прокат, на другое внимания не обращал. Я понимал, что у меня тоже хороший технический набор, хорошая вторая оценка. Когда у всех контент плюс-минус одинаковый, всё зависит от чистоты исполнения. Сегодня немного оступился, но, надеюсь, в будущем будет лучше», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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