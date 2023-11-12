Глеб Лутфуллин: я немножко зажимаюсь, это не даёт мне расправить крылья

19-летний российский фигурист, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин прокомментировал завоевание бронзы на четвёртом этапе серии Гран-при России.

«Я получил внутреннее удовлетворение от своей произвольной программы. Конечно, есть некие недоработки, упал с сальхова, к сожалению. Но для себя я галочку поставил, что всё было хорошо.

Почему поменяли тему произвольной программы? На прокатах и на турнире Панина-Коломенкина у меня был костюм с длинным рукавом, и я рассказывал, что я был писателем, влюбился, от меня ушла девушка, и я повесился. В этой же программе мы поменяли костюм, он стал более свободный, воздушный, и к этому мы с хореографом соотнесли тему того, что не будем опускать руки и найдём в себе силу, надежду идти дальше и не сдаваться. В позе, когда я падаю, я понимаю, что есть надежда, есть вера, нужно идти дальше, несмотря ни на что. Я показываю всем, что у меня есть цель.

Какие теперь планы? Готовиться к чемпионату России, к своему главному старту. Будем идти, работать. Менять контент не будем, потому что он вроде и так сложный. Просто нужно чище, свободнее и не зажато, а с полёта. Я немножко зажимаюсь, и это мне не даёт расправить крылья свои.

Воспоминания о Казани безумно тёплые. Прямо здесь мы с ребятами играли в футбол: ставили ворота, бегали — мне было лет 10. Каждый уголочек, каждый коридор — это ностальгия. Я вышел на лёд, вспомнил, как я приезжал сюда в шесть утра с мамой и тренировался. Ностальгия безумная! А зрители давали ещё большую теплоту», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.