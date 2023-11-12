Бестемьянова — о Валиевой на Гран-при: потрясло, на каком месте она оказалась

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты выступления фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани. Спортсменка, лидировавшая после короткой программы, стала только четвёртой после двух падений и незачтённой секвенции в произвольной.

«Потрясло то, на каком месте оказалась Валиева, она не каталась так, чтобы оказаться на таком месте. Я считаю, это математический просчёт — либо её самой, либо её тренеров. Как можно прыгнуть лишние прыжки? В связи с этим вычли то, что она сделала, потом у неё есть украшение в программе, которое по правилам считается падением.

Это должны были им сказать технические специалисты. Либо они не сказали, либо сказали, но тренеры не послушали, и она потеряла то, что потеряла. Когда выставлялись оценки, я понимала — прокат не лучший, но не плохой. Я думала, она проиграет произвольную программу, но всё-таки останется первой, а судьи отсудили как положено, по международным правилам, отсуди они иначе, их бы начали проклинать, в общем, опять ей досталось», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

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