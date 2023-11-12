Села на лёд и расплакалась. Валиева осталась без медали на первом старте после суда

Женские соревнования на этапе Гран-при России в Казани подарили очень смешанные эмоции. Девушки показали яркую борьбу, заходя на элементы ультра-си, и сотворили сенсационный пьедестал, на котором не нашлось места Камиле Валиевой. Но произошло это не из-за того, что её соперницы показали сильнейшие прокаты, с которыми невозможно бороться, а из-за формы самой Камилы. Ученица Тутберидзе откаталась слабо и нарушила правила — исполнила лишнюю секвенцию. Наверняка на её выступление и повлиял недавний суд по допинг-делу.

После проката Валиева села на лёд и расплакалась. Победа же досталась ученице Евгения Плющенко Софье Муравьёвой.

Валиева насладилась катанием в короткой программе

Несмотря на то что у девушек в Казани собрался очень крепкий состав, хедлайнером соревнования однозначно стала Камила Валиева. Фигуристка соревнуется впервые в сезоне, да ещё и сразу после заседания CAS по её делу. Сумеет ли спортсменка морально настроиться на выступление на этапе, пока юристы решают её судьбу, было главной интригой соревнования.

В короткой программе Камила справилась с давлением успешно. Фигуристка будто бы отключилась от происходящего и сосредоточилась только на прокате. С контентом без ультра-си Валиева справилась безупречно, но, что самое главное, ей удалось по-настоящему насладиться катанием — и от этого её выступление выглядело только ярче. Другим девочкам этого не хватало.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Софья Муравьёва выдала качественный и очень чувственный прокат, но всё-таки выглядела послабее Валиевой, поэтому разница в четыре балла между ними выглядит обоснованной. Некоторые зрители посчитали, что Софью засудили, но сама фигуристка сообщила, что довольна своими баллами.

Алина Горбачёва выдать идеальный прокат не смогла — ошиблась на выезде с двойного акселя. После короткой программы она шла третьей вслед за Камилой и Софьей, но Дарья Садкова отставала от неё совсем чуть-чуть. Так что в произвольной программе всё могло поменяться.

Юная ученица Тутберидзе зажгла с колесом

В отличие от предыдущего этапа в Красноярске, где ни одна фигуристка даже не планировала заходить на ультра-си, здесь девочки решили порадовать. Валиева и Садкова заявили четверной тулуп, Горбачёва — два четверных сальхова, а Муравьёва — тройной аксель. Но заявить — это одно дело, а показать — совсем другое, ведь планы всегда могут поменяться.

Дарья Садкова от своей тактики не отказалась и зашла на четверной тулуп. К сожалению, прыжок закончился падением, но после обидной ошибки фигуристка не посыпалась и исполнила все оставшиеся элементы идеально. На дорожке шагов ученица Тутберидзе и вовсе вошла в кураж, эмоционально станцевав под трек Rolling in the deep. Отдельным украшением проката стало колесо — нечасто этот акробатический элемент видишь на льду. Премьера программы под песни певицы Адель удалась на славу!

Дарья Садкова Фото: РИА Новости

Несмотря на неудачу на первом прыжке, Даша не расстроилась и с улыбкой встречала свои баллы в «кисс энд край». Судьи оценили фигуристку достаточно щедро: 141,39 балла за произвольную и 214,54 балла в сумме — отлично для дебюта по взрослым!

Алина Горбачёва решила немного облегчить свой контент по сравнению с заявкой — она зашла только на один четверной сальхов. Наверное, это было правильным решением, ведь с элемента ультра-си ученица Софьи Федченко упала. К счастью, после ошибки фигуристка не сдалась, отважно борясь за каждый элемент. Все оставшиеся прыжки вышли чисто, а программа «Ход королевы» была показана очень уверенно. Хотя Алина после проката была недовольна. Однако судьи оценили её щедро, поставив 145,73 балла за произвольную и 219,02 — по сумме. Это обеспечило ей медаль.

Валиева сенсационно осталась без медали

Софья Муравьёва решила отказаться от риска изначально. Обещанный тройной аксель ученица Плющенко не показала, обойдясь лишь двойным. Ставка на чистоту сработала — Софья идеально исполнила все элементы. Прокат вышел очень качественным и чувственным, Муравьёва великолепно передаёт лирику. То, что не удалось вложить в сложность, девушка вложила в эмоции.

Выступление Софьи покорило судей — они отлично оценили её старания: 151,79 балла за произвольную и 228,81 — по сумме. Ученица Плющенко гарантировала себе как минимум серебро, но окончательный результат должен был решить прокат Камилы Валиевой.

Ученица Тутберидзе вышла на лёд, заметно волнуясь. Но она была настроена выложиться на максимум. Камила уверенно зашла на четверной тулуп, но, к сожалению, прыжок не удался — фигуристка его недокрутила и завалила. Было заметно, как Валиева расстроилась из-за этого. Она не хотела сдаваться и боролась за каждый элемент, но прокат шёл очень и очень тяжело. Камила катила медленно, каждый элемент стоил ей заметных усилий. Заканчивала прокат Камила в тишине — немного опоздала по музыке. А затем села на лёд и расплакалась. На это было больно смотреть.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигуристке удалось быстро успокоиться, в «кисс энд край» она уже улыбалась. Выставляли оценки Камиле долго — стало понятно, что у судей есть какие-то сомнения. Баллы ученицы Тутберидзе шокировали, всего 132,50 за произвольную и 213,59 — по сумме. Меньше Валиева набирала только в юниорах. Как оказалось, фигуристке засчитали слайд на коленях за падение и обнулили одну из секвенций (по правилам, секвенцию в принципе можно исполнять только одну в программе). Увидев оценки, Камила рассмеялась.

На первом турнире после суда Валиева оказалась вне пьедестала. Победительницей стала Софья Муравьёва, серебро взяла Алина Горбачёва, а бронзу — Дарья Садкова. Реванш ученица Тутберидзе сможет взять через две недели в Москве.