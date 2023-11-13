Татьяна Тарасова: Морозов и Тарасова могли достичь большего, но таков спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завершить спортивную карьеру.

«Хочу поблагодарить Женю и Владимира за прекрасные карьеры! Я не расстроена этой новостью. Они выступали на протяжении долгого времени и сумели достичь очень многого! Эта пара является серебряными призёрами Олимпийских игр. Конечно же, они могли достичь большего, но таков спорт! Наверное, у них закончились силы для профессиональных выступлений. Они влюбили в себя многих, спасибо большое им за всё! Будем следить за ними и дальше. Думаю, что они продолжат работать на профессиональном уровне», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.