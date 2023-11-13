Серебряные призёры ОИ Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили карьеру

Серебряные призёры Олимпийских игр 2018 и 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — сказал Морозов в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, Тарасова и Морозов выступали в парном катании. Российские спортсмены стали обладателями серебряных медалей на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в командном турнире, а также выиграли серебро на Олимпийских играх — 2022 в Пекине в парном катании. Также на счету Тарасовой и Морозова две серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира. Тарасовой сейчас 28 лет, а Морозову — 31 год.