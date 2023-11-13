Вайцеховская высказалась о причинах завершения карьеры Тарасовой и Морозовым

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о завершении карьеры двукратными серебряными призёрами Олимпийских игр Евгении Тарасовой и Владимиром Морозовым.

«Из всех событий, которые могли произойти в этом сезоне, завершение карьеры Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, наверное, наиболее предсказуемое. После Игр в Пекине им требовался совершенно заслуженный отдых, необходимость сбавить обороты, но уже тогда становилось понятно, что в парном катании набирает силу волна, которая способна в ближайшем будущем смести со своего пути если не всех, то многих.

В таких случаях обычно включается чистый расчёт: насколько возможно что-то этому натиску противопоставить и хватит ли на это сил? Ответ понятен. Он — в принятом решении.

Есть ли недосказанность? Наверное, всё же нет. Тарасова и Морозов прожили в спорте замечательную и очень длинную карьеру, много чего выиграли, много чем запомнились.

Есть ли сожаление? Оно бывает в таких случаях всегда. Особенно когда начинаешь думать не о том, что люди сделали, а о том, что у них не сложилось.

Не сложилось оказаться у своего тренера любимой парой после Игр в Сочи, да и вообще не удалось вовремя попасть в те тренерские руки, где можно было бы реализовать всё, на что фигуристы были способны в расцвете сил. Не сложилось чуть больше поработать в США под началом Марины Зуевой, талант которой дал фигурному катанию столько запоминающихся программ. Не сложилось выступить после Игр в Пекине на чемпионате мира и, возможно, выиграть его — никогда ещё Женя с Владимиром не были так хороши, как в тот сезон. Не сложилось, чёрт возьми, всего лишь чуточку поточнее выполнить в олимпийской произвольной программе злополучный тройной сальхов, стоивший фигуристам золота.

Но вспоминать на самом деле хочется не это. А олимпийскую короткую программу в Пекине, где Тарасова и Морозов показали совершенно фантастический и однозначно лучший прокат в своей карьере. Очень важно сознавать, навсегда оставляя спорт, что такой прокат был в твоей жизни хоть однажды», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.