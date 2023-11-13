«Привкус горечи от того, что нет олимпийского золота». Авербух — о Тарасовой и Морозове

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о завершении карьеры спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Тарасова и Морозов – двукратные серебряные призёры Олимпийских игр, трёхкратные призёры чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы.

«Само по себе это важное решение, и, мне кажется, оно всегда должно вызывать уважение. Ребята много отдали спорту, стране, абсолютно честны. И им нужно только сказать спасибо. Я очень люблю эту пару — Женя и Володя замечательные ребята, очень хорошие именно в человеческом плане. Думаю, что их карьеру, безусловно, можно назвать успешной. Конечно, привкус горечи от того, что нет олимпийского золота, будет присутствовать. Но, с другой стороны, ребята на Олимпиаде показали своё лучшее катание, и им предъявить тут нечего.

Тогда они классно откатали короткую и произвольную программы, но так получилось, что на Олимпиаде они соревновались с хозяевами турнира — очень сильной парой из Китая. Их серебро, безусловно, с золотым отливом — они чемпионы Европы, дважды выигрывали серебро чемпионата мира. Но самое главное, что у этой пары очень много поклонников, я с ними достаточно давно сотрудничаю и в спорте, и сейчас. В этом сезоне они раскрываются и с актёрской стороны, и я пожелаю им как можно больше своей реализации.

У Жени спортивная семья вместе с Фёдором Климовым, и пожелаем им пополнения в семье. Фёдор тем более хорошо работает как тренер. У Володи, как я знаю, много личных и амбициозных планов, и я думаю, что они ещё не раз порадуют всех, выходя на лёд.

Насколько я знаю, ребята хотели как можно больше кататься в различных шоу и спектаклях. Они у меня блестяще выступают в спектакле «Кармен», выступали с отдельными номерами, будут выступать у меня на юбилее 17 декабря в Москве. В добрый путь, к этому приходит любой спортсмен, и самое главное — это брать и брать новые вершины», — приводит слова Авербуха ТАСС.