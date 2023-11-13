Энберт: Тарасова и Морозов дошли до определённого предела, но впереди много интересного

Призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт высказался о завершении карьеры двукратных серебряных призёров Олимпийских игр в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Энберт на протяжении долгого времени тренировался у Нины Мозер в одной группе с Тарасовой и Морозовым.

«У ребят была очень долгая и, что самое главное, успешная карьера — они завоевали много медалей, стали чемпионами России, призёрами чемпионатов Европы и мира, завоевали две медали двух Олимпиад. Это говорит о том, что они смогли пройти долгий путь в спорте — два олимпийских цикла в парном катании. И в один из них мы готовились вместе — это мои любимые спарринг-партнёры, с которыми мы готовились к Олимпиаде в Южной Корее.

Сейчас спорт высших достижений сложен и в эмоциональном плане, и в физическом. Женя с Володей дошли до определённого предела, но впереди у них много всего интересного. Стоит отметить их прекрасное выступление в шоу «Кармен» Ильи Авербуха. Они раскрылись в новых ролях, я с любопытством и радостью смотрел на их номера. Они продолжают радовать зрителя новыми образами, думаю, мы ещё не раз увидим их на льду», — приводит слова Энберта ТАСС.