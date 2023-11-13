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Роднина назвала Тарасову и Морозова одной из самых красивых спортивных пар России

Роднина назвала Тарасову и Морозова одной из самых красивых спортивных пар России
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась о завершении карьеры двукратных серебряных призёров Олимпийских игр Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«На мой взгляд, пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова была одной из самых красивых в российском фигурном катании. Увы, но, к сожалению, они долгое время никак не могли решить проблем со своей технической и психологической стабильностью. Однако то, что они показали на Олимпиаде 2022 года в Пекине, было одно из самых лучших и красивых катаний.

В жизни каждого спортсмена рано или поздно наступает такой момент, когда придётся уйти. Но в этом и есть вся сложность и интерес этого вида спорта», — приводит слова Родниной RT.

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