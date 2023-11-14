«Это удар был. Но это жизнь, это спорт». Тарасова и Морозов — о 4-м месте на ОИ-2018

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале рассказали, как восприняли неудачу в личном турнире Олимпийских игр – 2018.

Тарасова и Морозов были вторыми после короткой программы, но в произвольной допустили две ошибки и остались без медалей, заняв только четвёртое место.

Морозов: Сложно, конечно, об этом говорить. Это удар был. Но это жизнь, это спорт. Случились две непоправимые ошибки, которые… Наверное, стресс. Очень хотелось эту медаль, выпрыгивали из штанов во время проката. Может, сказалось, что это первая Олимпиада или какая-то неопытность. Тут уже никто не разбирался. Единственное, что я помню, что я сразу выключил телефон, запихал костюмы, коньки в рюкзак и ушёл в закат. Куча звонков от родителей, от друзей, от родственников — все мимо. Я, кстати, встретил тебя (Транькова) в деревне, и ты был единственный, кто поддержал меня и сказал правильные слова, что надо дальше кататься. Для меня это был траурный день, я вообще не знал, что делать дальше. Вроде как есть медаль командного турнира, есть медали с чемпионатов Европы и мира. Зачем дальше что-то продолжать, когда конец света случился? Но ты мне объяснил, что это нормально, что наша Олимпиада следующая.

Тарасова: Я просто не знала, куда мне деться. Мне было настолько плохо, что я Вову, весь тренерский состав подвела. Мне кажется, я очень боялась, не справилась морально. После этого провала моего я вышла в коридор, там стояли тренеры, судьи, и все сказали: «Ничего страшного, всё бывает». А мне было… Ну как, это же Олимпиада, как это ничего страшного? Я ушла в комнату, где сидела и не выходила, общалась только с мамой. На следующий день мы с Вовой встретились и поговорили.