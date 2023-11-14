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Евгения Тарасова: эти трусы в горошек мне до сих пор припоминают

Евгения Тарасова: эти трусы в горошек мне до сих пор припоминают
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Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, рассказала о судьбе платья в желто-чёрный горошек, в котором выступала на Олимпийских играх – 2018.

Тогда Тарасова и Морозов были вторыми после короткой программы. От лидеров, китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун, их отделяло 0,71 балла. В произвольной программе Евгения допустила две ошибки и спортивная пара осталась без медалей, заняв только четвёртое место.

«Не сожгла ли я платье в горошек? Кстати, хорошая идея! Нет, оно висит дома в Казани. Эти трусы в горошек мне до сих пор припоминают. Очень не люблю это платье», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, на той же Олимпиаде Тарасова и Морозов блестяще исполнили короткую программу в командном турнире и принесли сборной 10 очков.

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