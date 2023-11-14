Тарасова и Морозов рассказали, как им удалось сохранить спортивную пару после расставания

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, рассказала, как им удалось продолжить вместе кататься после разрыва личных отношений.

Тарасова: Мы оба понимали, что пара на льду из нас очень хорошая, перспективная. Рушить всё, что на льду, это было прям… В жизни тоже был, конечно, тяжёлый переломный момент. Я была инициатором, но было сложно. Поговорили, приняли решение, всё это нелегко было, но нужно было как-то сохранять фигурное катание, потому что у нас были у обоих цели. Да, прошла одна Олимпиада — неудачная, но завершать в 22 карьеру не хочется, и тогда не имеет смысла всё, что было до.

Морозов: Приоритеты были расставлены. Спортивная карьера не такая длинная, есть вещи невозвратные. Вы можете сойтись-разойтись — в жизни у всех по-разному складывается, люди по два-по три раза играют свадьбы. А если ты свою спортивную карьеру упустил, то время назад не отмотаешь. Твоё тело не будет таким, как было в молодости.