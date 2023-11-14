Траньков: это я спродюсировал переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, как организовал переход Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в группу Этери Тутберидзе.

«Это я спродюсировал переход к Тутберидзе. Мы были на турнире в Нидерландах, там был Даниил Глейхенгауз с Морисом Квителашвили. Мы там общались с Даней, и я закинул ему идею, что мы должны попасть на Олимпийские игры всем нашим клубом, попасть в команду, и это будет очень сильная команда. Я понимал, что безо льда нам будет сложно. Как оказалось, Даня донёс эту идею до Этери Георгиевны, и они были готовы к тому, что мы придём.

Но после чемпионата мира, который неудачно у нас сложился — опять четвёртое место. Об этом не очень принято говорить, но у меня началась настоящая депрессия. У меня опускались руки, я уже не понимал, что и как. В этот момент я толкал вас пойти к Этери, но сам не хотел идти. Мне почему-то стало интересно, почему вы сказали: если пойдём, то только с ним?» — сказал Траньков в подкасте «Произвольная программа».

«Потому что на переправе коней не меняют. Я считал, что это нельзя делать», — ответил Морозов.