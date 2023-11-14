Тарасова рассказала, как они с Морозовым узнали, что не попали в командный турнир ОИ-2022

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, поделилась воспоминаниями об Олимпиаде 2022 года.

«За день до начала командных соревнований у нас проходит наша тренировка парная, нас три пары. Буквально за пару минут до конца тренировки нас собирает федерация и объявляет состав на командные соревнования на следующий день. Объявили, мы переглянулись: понятно, пойдём готовиться к личному. Значит, всё хорошо будет в личном. Мы даже с Вовой потом обсудили… С одной стороны, можно сказать, что это нам сыграло на руку, потому что был уже опыт предыдущих командных соревнований, когда круто отказались, отдали эмоции. А тут у тебя есть шанс именно в личном выплеснуть всё, что ты копил и тренировал. Я думаю, что как произошло, так и должно было быть», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа».

Напомним, 13 ноября серебряные призёры Олимпийских игр 2018 и 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.