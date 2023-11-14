Евгения Тарасова — о серебре на ОИ-2022: я не считаю это поражением

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые выступают в спортивной паре, в подкасте «Произвольная программа» высказались о серебре на Олимпийских играх 2022 года.

Тарасова: Я не считаю это поражением. Я была настолько рада, что в нужный момент мы сделали всё! Глобально мы сделали всё в этот момент.

Морозов: Конечно, золото-то получше.

Тарасова: Ребята (Суй/Хань) тоже очень долгий путь прошли, они тоже заслуживают. Но у них была ошибка.

Морозов: Достойные соперники, не стыдно таким проигрывать. Мы очень уважительно относимся к этой паре, они большие мастера и много делают интересных вещей, которым следующему поколению надо учиться.

Напомним, 13 ноября серебряные призёры Олимпийских игр 2018 и 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.