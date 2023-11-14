Траньков — о втором месте Тарасовой и Морозова на ОИ-2022: это серебро с золотым отливом

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о серебряных медалях Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпийских играх 2022 года.

«Всё равно это серебро с золотым отливом. Я вам скажу, что я не был расстроен, потому что с утра я об этом боялся мечтать. Правда. Только мне приходила мысль, что может быть медаль, я её от себя отгонял и говорил: «Ты тысячу раз уже выходил с ними на лёд, надеясь на медаль…» Честно, я боялся мечтать. Поэтому для меня не было это поражением», — сказал Траньков в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

13 ноября серебряные призёры Олимпийских игр 2018 и 2022 годов по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.