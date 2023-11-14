Источник: Валерий Ангелопол начал скатываться с Ариной Ушаковой в «Ангелах Плющенко»

Российский фигурист Валерий Ангелопол приступил к тренировкам в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с новой партнершей Ариной Ушаковой, спортсмены начали скатываться, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

До перехода Ангелопола в «Ангелах Плющенко» не было танцевальных дуэтов. Тренером пары может стать известный специалист Наталья Линичук.

Ранее Ангелопол выступал в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/2023, который стал для них первым на взрослых соревнованиях, фигуристы выиграли Финал Гран-при России. Однако перед началом нового сезона дуэт со скандалом распался. Предыдущий тренерский штаб покинул Валерий, который перешёл в «Ангелы Плющенко».

Ушакова ранее каталась с Максимом Некрасовым, который стал новым партнером Кагановской, однако после сезона-2021/2022 Арина решила завершить карьеру. В дуэте с Некрасовым Ушакова выиграла первенство России среди юниоров и бронзу юниорского чемпионата мира.