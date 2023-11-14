Боброва — об оценках Дикиджи: за один день он начал кататься на 9 баллов

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о неожиданной победе Владислава Дикиджи на этапе Гран-при России в Казани.

«По технической составляющей, по прыжкам, по стабильному катанию в обеих программах — браво! Нет слов! Молодец! Но как по мне, там не на 9 баллов вторая оценка вообще. В произвольной программе в дорожке хоть какие-то руки есть? Поставлено что-то точечно. Но это постановочная история. То есть я это делаю, потому что мне здесь сказали это сделать. Души в программе нет. Сложных шагов в связках в программе нет. Нужно делать какие-то сложные шаги между, один-два хотя бы, чтобы сделать эту галочку на вторую оценку, показать, что не только беговые делаешь, тройки да подсечки, но этого нет. Сложные шаги у него идут исключительно в дорожке шагов на второй уровень. Ещё не хватило скорости. У меня такое впечатление, что у него прям заканчивался ход. Хотелось его подтолкнуть. Он очень классно прыгает, но давайте по-честному, второй оценки нет.

Он лучше всех прыгнул, меньше всех упал и так далее. Но это же не значит, что ему нужно ставить 9,50 и 9,75, если он не катается на это «превосходно», как у нас прописано в правилах. Они катали в субботу, и Владислав Дикиджи от первого судьи за композицию, представление и мастерство катания получил 7,75. Напоминаю, мастерство катания… То, что ты катал сегодня, завтра вряд ли станет лучше. Но, оказывается, за один день Дикиджи начал кататься на 9 баллов», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».