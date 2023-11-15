Валерий Ангелопол подтвердил, что начал тренироваться вместе с Ариной Ушаковой

Российский фигурист Валерий Ангелопол подтвердил информацию о том, что приступил к тренировкам в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с новой партнёршей Ариной Ушаковой.

«В общем и целом, да — это всё правда! Че уж греха таить… Пока мы ехали в такси в сторону дома с Ариной, написал корреспондент, мы подумали, что нельзя просто так отвечать и решили ответить на испанском! Юху!

3 месяца скитаний, непонимания происходящего, скрываний, и я снова на льду! Рано или поздно, но это свершилось! Мы начинаем наш совместный путь с Ариной, мы пошли работать, а вам всего хорошего», — написал Ангелопол в своём телеграм-канале.

Ранее Ангелопол выступал в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/2023, который стал для них первым на взрослых соревнованиях, фигуристы выиграли Финал Гран-при России, однако перед началом нового сезона дуэт со скандалом распался. В итоге Валерий покинул предыдущий тренерский штаб и перешёл в «Ангелы Плющенко».