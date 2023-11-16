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«Побывал в гостях в том месте, где я заново родился». Костомаров — о визите в Коммунарку

«Побывал в гостях в том месте, где я заново родился». Костомаров — о визите в Коммунарку
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после выписки из Коммунарки посетил больницу, где провёл 175 дней.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провёл 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали… но я очень рад был всех видеть. Спасибо всем. Всем здоровья», — написал Костомаров в своём телеграм-канале.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов и ему провели несколько ампутаций рук и ног. После выписки из больницы Роман уже выходил на лёд в кроссовках на шоу Ильи Авербуха.

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