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Плющенко официально представил Ушакову и Ангелопола как фигуристов его академии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко официально представил новый танцевальный дуэт, который будет тренироваться в его академии «Ангелы Плющенко».

«Арина Ушакова и Валерий Ангелопол, добро пожаловать в «Ангелы Плющенко», — написал Плющенко в соцсетях.

Ранее Ангелопол выступал в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/2023, который стал для них первым на взрослых соревнованиях, фигуристы выиграли Финал Гран-при России, однако перед началом нового сезона дуэт со скандалом распался. В итоге Валерий покинул предыдущий тренерский штаб и перешёл в «Ангелы Плющенко».

Ушакова ранее каталась с Максимом Некрасовым. В дуэте с Некрасовым она выиграла первенство России среди юниоров и бронзу юниорского чемпионата мира.

До перехода Ангелопола в «Ангелах Плющенко» не было танцевальных дуэтов. Предположительно, тренером пары может стать известный специалист Наталья Линичук.