Торнгрен лидирует после короткой программы на Гран-при ISU в Осаке, Губанова — 10-я

Американская фигуристка Линдси Торнгрен выиграла короткую программу в женском одиночном катании на шестом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Осаке (Япония). Судьи оценили прокат Торнгрен в 68,93 балла. Второе место занимает представительница Бельгии Нина Пинзаррон (63,44). На третьей позиции расположилась Ли Ха Ин из Южной Кореи (62,93).
Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова заняла 10-е место, набрав 55,80 балла. В августе 2021 года спортсменка сменила российское спортивное гражданство на грузинское.
Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 25 ноября.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Осака, Япония
Женщины. Короткая программа
1. Линдси Торнгрен (США) — 68,93.
2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 63,44.
3. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 62,93.
4. Маи Михара (Япония) — 62,82.
5. Ава Зиглер (США) — 62,04.
6. Со-ён Ви (Южная Корея) — 60,63.
7. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 59,33.
8. Юна Аоки (Япония) — 58,28.
9. Леа Серна (Франция) — 56,85.
10. Анастасия Губанова (Грузия) — 55,80.
11. Вакаба Хигути (Япония) — 52,18.
12. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды) — 43,46.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.