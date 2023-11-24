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Торнгрен лидирует после короткой программы на Гран-при ISU в Осаке, Губанова — 10-я

Американская фигуристка Линдси Торнгрен выиграла короткую программу в женском одиночном катании на шестом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Осаке (Япония). Судьи оценили прокат Торнгрен в 68,93 балла. Второе место занимает представительница Бельгии Нина Пинзаррон (63,44). На третьей позиции расположилась Ли Ха Ин из Южной Кореи (62,93).

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова заняла 10-е место, набрав 55,80 балла. В августе 2021 года спортсменка сменила российское спортивное гражданство на грузинское.

Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 25 ноября.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Осака, Япония

Женщины. Короткая программа

1. Линдси Торнгрен (США) — 68,93.

2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 63,44.

3. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 62,93.

4. Маи Михара (Япония) — 62,82.

5. Ава Зиглер (США) — 62,04.

6. Со-ён Ви (Южная Корея) — 60,63.

7. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 59,33.

8. Юна Аоки (Япония) — 58,28.

9. Леа Серна (Франция) — 56,85.

10. Анастасия Губанова (Грузия) — 55,80.

11. Вакаба Хигути (Япония) — 52,18.

12. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды) — 43,46.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.