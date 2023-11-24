Итальянцы Гиньяр и Фаббри лидируют после ритм-танца на 6-м этапе Гран-при ISU в Осаке

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии. Судьи оценили выступление пары в 85,27 балла. Второе место заняли представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (84,93), третье — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Литвы (78,71).
Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Осака, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 85,27.
2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 84,93.
3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 78,71.
4. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 74,66.
5. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 73,58.
6. Эмили Братти — Йен Сомервилль (США) — 71,47.
7. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 71,35.
8. Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США) — 65,65.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.
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