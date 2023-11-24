Итальянцы Гиньяр и Фаббри лидируют после ритм-танца на 6-м этапе Гран-при ISU в Осаке

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии. Судьи оценили выступление пары в 85,27 балла. Второе место заняли представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (84,93), третье — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Литвы (78,71).

Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Осака, Япония

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 85,27.

2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 84,93.

3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 78,71.

4. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 74,66.

5. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 73,58.

6. Эмили Братти — Йен Сомервилль (США) — 71,47.

7. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 71,35.

8. Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США) — 65,65.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.