Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на Гран-при Японии

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин лидируют после парной короткой программы на Гран-при в Осаке (Япония). Судьи оценили выступление пары бывшего российского фигуриста и немки в 67,23 балла. На втором месте расположились представители Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (66,77). Замыкают тройку лучших экс-россиянка Анастасия Голубева в паре с австралийцем Эктором Йотопулосом Муром (64,61).
Произвольные программы спортивные пары представят завтра, 25 ноября.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Осака, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
1. Минерва Фабьенне Хазе— Никита Володин (Германия) — 67,23
2. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 66,77
3. Анастасия Голубева — Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 64,61
4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 62,98
5. Челси Лю — Балаж Надь (США) — 61,23
6. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 58,61
7. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 49,18
8. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония) — 45,36
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.
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