Видео победного проката экс-россиянина Володина в паре с Хазе в КП на Гран-при Японии

Немка Минерва Фабьенне Хазе и бывший российский фигурист Никита Володин заняли промежуточное первое место по итогам короткой программы на шестом этапе международной серии Гран-при, который проходит в Осаке (Япония). Судьи оценили прокат немецкой пары в 67,23 балла.

Этап завершится в субботу произвольными программами.

Напомним, российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года. Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.