Алиев, Кондратюк и Дикиджи заявили по два четверных в короткой программе на ГП в Москве

Все участники мужского турнира шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве заявили в короткой программе минимум по одному четверному прыжку. Трое из них – Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк и Владислав Дикиджи – исполнят по два прыжка в четыре оборота. В заявке Кондратюка – четверной лутц и каскад четверной сальхов – тройной тулуп, Алиев намерен прыгнуть каскад из четверного и тройного тулупа и четверной сальхов, Дикиджи – четверной лутц и каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.

Короткую программу на заключительном этапе Гран-при России в Москве мужчины представят 25 ноября.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва

Мужчины. Список участников

1. Дмитрий Алиев.

2. Андрей Анисимов.

3. Матвей Ветлугин.

4. Артур Даниелян.

5. Владислав Дикиджи.

6. Марк Кондратюк.

7. Александр Мельников.

8. Михаил Полянский.

9. Иван Попов.

10. Даниил Самсонов.

11. Семён Соловьёв.