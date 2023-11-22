Последний шанс для Валиевой, Косторной и Кондратюка. Главные интриги Гран-при в Москве

Заключительный шестой этап Гран-при состоится в Москве. Соревнования пройдут с 22 по 26 ноября и начнутся с выступлений юниоров. Плотная борьба ожидается и у взрослых, ведь это последний шанс для спортсменов отобраться в финал серии.
В каждом из четырёх видов будет на что посмотреть. В танцах на льду покажут всё своё мастерство несравненные Александра Степанова и Иван Букин, а в спортивных парах постараются заочно поспорить с баллами Анастасии Мишиной и Александра Галлямова Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Но даже не это главная интрига в парном виде! Алёна Косторная и её партнёр Георгий Куница будут отчаянно бороться, чтобы получить путёвку в финал.
В одиночных дисциплинах развернутся мощные противостояния. Марк Кондратюк, на первом этапе остановившийся в шаге от пьедестала, сразится сразу с тремя победителями — Дмитрием Алиевым, Владиславом Дикиджи и Матвеем Ветлугиным.
А вот у женщин последний шанс пригодится Камиле Валиевой. Она тоже не смогла встать на пьедестал почёта с первого раза, и теперь ей придётся вырывать победу у уже блеснувших Софьи Муравьёвой и Ксении Синицыной. Получится ли у неё?
«Чемпионат» рассказывает всё, что нужно знать о шестом этапе в Москве, чтобы ничего не упустить.
Список участников
Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьёва, Ксения Синицына, Вероника Яметова, Екатерина Анисимова, Ксения Гущина, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова, Софья Чаплыгина.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Андрей Анисимов, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семён Соловьёв, Илья Яблоков.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Алёна Косторная/Георгий Куница, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец.
Алёна Косторная и Георгий Куница
Фото: РИА Новости
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Полина Усова/Михаил Антонов, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина/Марк Волков, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Варвара Курносенко/Фёдор Варламов.
Расписание
25 ноября, суббота
Мужчины. Короткая программа — 13:00.
Женщины. Короткая программа — 14:45.
Спортивные пары. Короткая программа — 17:00.
Танцы на льду. Ритм-танец — 18:15.
26 ноября, воскресенье
Мужчины. Произвольная программа — 13:00.
Женщины. Произвольная программа — 15:00.
Спортивные пары. Произвольная программа — 17:00.
Танцы на льду. Произвольный танец — 18:30.
Где смотреть
В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.