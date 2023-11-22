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Шестой этап Гран-при в Москве, 22-26 ноября, расписание, список участников, трансляции, где смотреть

Последний шанс для Валиевой, Косторной и Кондратюка. Главные интриги Гран-при в Москве
Екатерина Авдонина
Главные интриги Гран-при в Москве
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Важная информация о соревнованиях под кодовым названием «Золотой конёк».

Заключительный шестой этап Гран-при состоится в Москве. Соревнования пройдут с 22 по 26 ноября и начнутся с выступлений юниоров. Плотная борьба ожидается и у взрослых, ведь это последний шанс для спортсменов отобраться в финал серии.

В каждом из четырёх видов будет на что посмотреть. В танцах на льду покажут всё своё мастерство несравненные Александра Степанова и Иван Букин, а в спортивных парах постараются заочно поспорить с баллами Анастасии Мишиной и Александра Галлямова Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Но даже не это главная интрига в парном виде! Алёна Косторная и её партнёр Георгий Куница будут отчаянно бороться, чтобы получить путёвку в финал.

В одиночных дисциплинах развернутся мощные противостояния. Марк Кондратюк, на первом этапе остановившийся в шаге от пьедестала, сразится сразу с тремя победителями — Дмитрием Алиевым, Владиславом Дикиджи и Матвеем Ветлугиным.

Гран-при России по фигурному катанию

А вот у женщин последний шанс пригодится Камиле Валиевой. Она тоже не смогла встать на пьедестал почёта с первого раза, и теперь ей придётся вырывать победу у уже блеснувших Софьи Муравьёвой и Ксении Синицыной. Получится ли у неё?

«Чемпионат» рассказывает всё, что нужно знать о шестом этапе в Москве, чтобы ничего не упустить.

Список участников

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьёва, Ксения Синицына, Вероника Яметова, Екатерина Анисимова, Ксения Гущина, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова, Софья Чаплыгина.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Андрей Анисимов, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семён Соловьёв, Илья Яблоков.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Алёна Косторная/Георгий Куница, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец.

Алёна Косторная и Георгий Куница

Алёна Косторная и Георгий Куница

Фото: РИА Новости

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Полина Усова/Михаил Антонов, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина/Марк Волков, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Варвара Курносенко/Фёдор Варламов.

Расписание

25 ноября, суббота
Мужчины. Короткая программа — 13:00.
Женщины. Короткая программа — 14:45.
Спортивные пары. Короткая программа — 17:00.
Танцы на льду. Ритм-танец — 18:15.

Как прошёл предыдущий этап Гран-при России:
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26 ноября, воскресенье
Мужчины. Произвольная программа — 13:00.
Женщины. Произвольная программа — 15:00.
Спортивные пары. Произвольная программа — 17:00.
Танцы на льду. Произвольный танец — 18:30.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

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