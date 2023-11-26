Бойкова и Козловский прокомментировали победу на этапе ГП России

Двукратные чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу на заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию

«Конечно, мы тренируемся, чтобы выступать на международных турнирах. Мы этого заслуживаем, и мы должны там быть. Но уровень парного катания в России настолько высок, что какого-то отсутствия мотивации мы не ощущаем. Мы замотивированы кататься, мы замотивированы бороться, и наши соперники нам в этом помогают. Надеемся, что и мы им тоже

Когда нас допустят, а я уверен, что рано или поздно это случится, то нужно будет приехать и победить. Можно сколько угодно говорить о том, какой уровень в России, но когда наступит тот день, нужно приезжать и побеждать. Мы для этого и тренируемся. А федерация и наши тренеры нам в этом помогают», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Как факт, в Японии первое место в короткой программе пара заняла с 67 баллами, по-моему. У нас на этом этапе было восемь пар и семь из них набрали больше 67 баллов. О чём это говорит? О высоком уровне парного катания в нашей стране». — добавила Бойкова.